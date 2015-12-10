Москвичи смогут проверить легальность медсправок

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На портале открытых данных москвичи могут проверить имеет ли медицинская организация право на выдачу справок для водителей или для получения разрешения на ношение оружия. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

На сервисе расположена информация о лицензиях и разрешенных видах деятельности 433 медорганизаций, которые предоставляют платные услуги. Также здесь можно узнать номер и дату выдачи лицензии, виды оказываемых услуг, адрес, ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер).

В 358 столичных клиниках водители могут пройти медкомиссию и получить справки. Но за заключением психиатра и нарколога нужно будет обращаться к врачам по месту регистрации. В будущем комплексный медосмотр автолюбители смогут пройти в одном месте. Пилотный проект уже тестируется в поликлинике №180 (ул. Кулакова, 23).

Получить справку на разрешение владеть оружием жители могут в 252 медучреждениях. Среди популярных платных медицинских услуг также экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза профессиональной пригодности и предрейсовые медосмотры для водителей и пилотов.

Ранее m24.ru сообщало, что москвичи смогут получать справки из психоневрологического из наркологического диспансеров онлайн. Сервис будет предоставлять документ о том, стоит ли гражданин на учете в профильном диспансере. Моделирование работы системы и оценка ее востребованности гражданами начнется в первой половине 2016 года.

По словам главы департамента информационных технологий Артема Ермолаева, сейчас на базе одной из поликлиник идет пилотный проект по предоставлению онлайн-справок для водительских прав. Эксперимент продлится до конца года.

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Для удобства пользователей наборы данных публикуются в табличном виде и при наличии геопривязки дублируются на карте города.

Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

Информация разделена по 23 категориям, в числе которых: образование, выборы, здравоохранение, торговля и другие.