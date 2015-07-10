Открылся сервис онлайн-собеседований для медработников столицы

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Центр "Содействие" запустил электронный сервис собеседований на онлайн-ярмарке вакансий для медицинских работников столицы. Об особенностях видеорекрутинга m24.ru рассказал координатор центра Константин Царанов.

"Cервис выполняет роль предварительного собеседования и позволяет найти точки соприкосновения между соискателем и работодателем. Соискатель составляет вопросы для интервью таким образом, чтобы они как можно точнее и в короткие сроки могли продемонстрировать интересующие его навыки", – пояснил он.

По словам эксперта, на данный момент это первый и единственный интернет-портал, обладающий встроенным сервисом видеособеседований.

С основами работы уникального сервиса онлайн-ярмарки вакансий можно ознакомиться на сайте Pre-interview. На главной странице есть видеоролик, который объясняет принцип его работы.

Сервис позволяет задать уникальные вопросы, которые помогают соискателю качественно и быстро подобрать требуемого кандидата, оценить его личные потребности в конкретной вакансии. Благодаря этому, можно сэкономить временные и финансовые затраты на личную встречу.

Уже после прохождения видеособеседования 95 процентов кандидатов приходят на личное собеседование, в основном, для того, чтобы познакомиться, подписать контракт и согласовать дату выхода на работу.

Центр "Содействие" открылся 1 декабря 2014 года. Здесь медики и чиновники могут получить информацию об открытых вакансиях, мерах социальной поддержки, и юридические консультации. Сотрудники центра также записывают соискателей на тренинги, программы профессионального обучения и повышения квалификации, помогают сориентироваться на рынке труда, подобрать вакансии, составить резюме.

В настоящее время центр "Содействие" предлагает 18 тысяч медицинских вакансий в Центральном федеральном округе.

Ранее m24.ru сообщало, что более тысячи медиков, обратившихся в центр, уже вышли на новое место работы. Эксперимент с онлайн-ярмарками вакансий был признан успешным.

Напомним, что 26 июня 2015 года было принято решение, что онлайн-ярмарка вакансий для столичных медиков центра "Содействие" будет работать на постоянной основе.