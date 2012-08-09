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Политика

09 августа 2012, 14:59

База данных по медицинским картам москвичей появится в 2013 году

здравоохранение реформы власть

ИТАР-ТАСС

Единая база данных по амбулаторным картам всех москвичей, прикрепленных к столичным медучреждениям, появится в 2013 году, передает РИА Новости.

Создание базы ускорит принятие решений при наблюдении за пациентом и упростит анализ данных, содержащихся в карте. Кроме того, появится возможность проконтролировать ряд других вопросов, например, относительно количества посещений врачей.

По словам замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, база медкарт будет доступна врачам, а также тем, кому доступ к такой информации положен по роду деятельности. "В общем доступе база гулять не будет", - заверил Хрипун.

Одной из задач программы модернизации здравоохранения в Москве является повышение качества и доступности медпомощи за счет внедрения современных технологий, которые должны охватить все 778 медучреждений столицы. На эти цели выделено 5,6 миллиарда рублей.

В результате в городе будет создана многофункциональная Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которая предполагает внедрение "системы управления потоками пациентов".

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