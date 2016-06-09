Городскую программу профилактики инсульта запускают с столице

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Депздрав планирует осуществить городскую программу профилактики инсульта, передает Агентство "Москва". В рамках инициативы отдельную программу разработают для профилактики инсульта у детей и молодых людей.

"Она будет содержать определенные профилактические и реабилитационные мероприятия, также будут сформированы группы риска по развитию сосудистых заболеваний с последующим наблюдением этих детей", – отметил невролог Николай Шамалов.

Он добавил, что в столице обещают ввести новую современную методику лечения тяжелых пациентов, страдающих ишемическим инсультом, в том числе, тромбэкстракции. Методика основана на удалении тромба из сосудов мозга.

"Суть методики заключается в том, что во время выполнения церебральной ангиографии специальным инструментом удаляется тромб из сосудов головного мозга, который явился причиной развития ишемического инсульта", – уточнил Шамалов.

Сегодня в Москве от инсульта умирают 20 процентов граждан – примерно такие же показатели соответствуют уровню смертности от инсультов по всей стране. В то же время, уровень смертности значительно падает, благодаря реализации столичной сосудистой программы, по которой уже работают 29 сосудистых центров с круглосуточными операционными.