В Подмосковье планируют построить современные онкоцентры

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Подмосковье могут построить современные онкологические центры и начать производство оборудования для лечения раковых заболеваний. Об этом m24.ru рассказал первый замминистра инвестиций Московской области Вадим Хромов. По его словам, правительство региона планирует заключить соглашение с американской компанией Varian Medical Systems. Инвестор поможет в создании центров и отделений лучевой терапии и радиохирургии, обучит местных медиков пользоваться новыми инструментами. Предполагается, что компания займется производством онкологического оборудования на территории области, в частности – медицинских линейных ускорителей, необходимые для проведения радиотерапии при раковых опухолях.

"Планируется создание специализированных центров и возможная локализация оборудования, то есть производство на территории области. В результате работы будет определено количество медицинских центров, где они необходимы, какая логистика нужна, какое оборудование оптимально", – пояснил Хромов.

В документации Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья говорится, что Varian Medical Systems специализируется на производстве медицинского оборудования для борьбы с раком методом лучевой терапии. Она разработает "дизайн-проект типовых центров и отделений лучевой терапии и радиохирургии", а также "обучит медицинский персонал в новых центрах пользоваться оборудованием". Кроме того, компания-партнер может начать производство специализированного медицинского оборудования на территории Подмосковья , в том числе "медицинских линейных ускорителей", необходимых для лечения рака.

Хромов добавил, что новые центры с современным оборудованием для лечения онкологии необходимы для достойного обслуживания населения. "В большей степени это будут платные учреждения, хотя часть высокотехнологичных услуг идут с компенсацией из бюджета. Главное, чтобы такие центры появлялись, чтобы люди не ехали в Москву, а может быть, и в Европу, за необходимой помощью. В центрах будет самое современное европейское и американское оборудование", – отметил собеседник m24.ru.

По итогам прошлого года в Московской области было зафиксировано более 175 тысяч случаев онкологических заболеваний. Помощь жители Подмосковья могут получить в 75 первичных онкологических кабинетах и 10 онкологических отделений муниципальных медицинских учреждений (крупные отделения в Люберцах, Дедовске, Орехово-Зуеве, Подольске и Коломне). Онкологический диспансер в области только один, притом, что население Подмосковья составляет около 7млн человек. По подсчетам специалистов, на каждые 100 тысяч человек, проживающих в Подмосковье, наблюдается более 235 случаев летального исхода вследствие онкологических заболеваний. Однако статистика по этому показателю улучшается. По итогам прошлого года в Московской области было зафиксировано более 175 тысяч случаев онкологических заболеваний. Помощь жители Подмосковья могут получить в 75 первичных онкологических кабинетах и 10 онкологических отделений муниципальных медицинских учреждений (крупные отделения в Люберцах, Дедовске, Орехово-Зуеве, Подольске и Коломне). Онкологический диспансер в области только один, притом, что население Подмосковья составляет около 7млн человек. По подсчетам специалистов, на каждые 100 тысяч человек, проживающих в Подмосковье, наблюдается более 235 случаев летального исхода вследствие онкологических заболеваний. Однако статистика по этому показателю улучшается. В столице около половины онкологических заболеваний выявляются на первой и второй стадиях, когда шансы вылечить пациента достаточно велики. Московские медики также обладают возможностью справиться с раком и в терминальной стадии. При своевременной диагностике и раннем выявлении шансы полностью вылечить рак по большинству локализаций приближаются к 100 процентам. Современные достижения медицины также позволяют помогать людям и в запущенных стадиях рака. В столице ежегодно проводятся бесплатные тесты различных онкозаболеваний. Акцию проводят в связи с Всемирным Днем борьбы против рака. В этом году более 20 тысяч москвичей прошли бесплатное обследование, при этом было выявлено 262 случая рака.



Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин считает, что сейчас в Подмосковье нужно в первую очередь развивать существующие онкологические центры. "Я считаю, что в системе здравоохранения нужно использовать то, что уже есть. Московская область сейчас достаточно наполнена медицинскими учреждениями, просто надо хорошо организовать их работу, тут есть масса нюансов", – пояснил эксперт.

В то же время люди со всех регионов переезжают ближе к столице, поэтому новые онкологические центры тоже нужны, причем в идеале они должны быть бесплатными. "Если власти Подмосковья посчитают, что потребность в новых центрах есть, то пускай открывают. От этого хуже никому не будет. Главное, чтобы в них работали профессиональные медики", – подчеркнул эксперт.

Черемушкин добавил, что при создании онкологических центров не стоит заострять внимание на современном оборудовании. "Например, робот "Да Винчи" [роботизированный аппарат для проведения хирургических операций – m24.ru] стоит несколько миллионов долларов, компоненты к нему стоят еще несколько сотен тысяч. При этом у нас стоят очереди на обычные операции по онкологии. Я успею сделать 100 обычных операций, а вы одну на "Да Винчи". Зачем в кризис робот нужен?", – заметил собеседник m24.ru.

Главный онколог частной "Европейской клиники" Андрей Пылев рассказал, что сейчас практически нет российских аналогов медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний, поэтому приходится приобретать иностранные приборы. "Во всех крупных федеральных и государственных центрах, в коммерческих клиниках нет ни одного аппарата отечественного производства. Если сравнить лазерную терапию на американском и отечественном аппарате, то разница очевидна", – пояснил он.

По его словам, должны существовать как платные, так и бесплатные специализированные центры для больных раком людей. "Не должно быть только платных или только бесплатных клиник. Если будут только бесплатные клиники, то это приведет к регрессу, если только платные – не станет доступности для лечения", – подчеркнул онколог.

Пылев добавил, что если такие центры будут коммерческими, то цены в них должны быть не выше, чем в среднем по региону. "В большинстве госклиник существуют коммерческие отделы, где люди лечат доброкачественные опухоли за дополнительные деньги. Цены примерно везде одинаковы и сопоставимы с коммерческими клиниками, – отметил эксперт. – Есть некоторые больницы, которые очень сильно задирают ценник, в том числе в европейских валютах. Надеюсь, в новых центрах такого не будет".

Напомним, российские ученые совместно с коллегами из Словении и Израиля в феврале этого года разработали новый метод лечения онкологии, который заставляет голодать раковые клетки. Ученые создали наноразмерных агентов, которые внедряются в больные клетки и затрудняют их питание. Пока исследования проводятся только на клетках животных, в следующем году планируется опробовать новую методику в лечение людей. А исследователи из Майнцского университета в Германии разработали универсальную вакцину против различных видов рака. Ключевым ее компонентом являются наночастицы. Вакцина при этом призвана не предотвращать раковые заболевания, а использоваться при их лечении.