Росздравнадзор будет следить за качеством препарата от похмелья

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Росздравнадзор возьмет на контроль качество препарата от похмелья "Зорекс", сообщает пресс-служба ведомства. Причиной послужили многочисленные жалобы потребителей.

По данным ведомства, за последние три года в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения поступило 54 сообщения о нежелательных реакциях на "Зорекс". Речь шла, преимущественно, о кожных аллергических реакций. Из них в 16 случаях осложнения требовали госпитализации пациентов в стационар.

Количество и тяжесть реакций не отличается от числа сообщений о побочных эффектах на другие лекарственные препараты безрецептурного отпуска. Реакций, не описанных в инструкции, и достоверно связанных с применением "Зорекса", выявлено не было. Частота возникновения и тяжесть нежелательных реакций не превышают указанных в инструкции порогов.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения инициировала контроль качества лекарственного препарата "Зорекс", находящегося в гражданском обороте.

Росздравнадзор опубликовал антирейтинг производителей лекарств

Сейчас Росздравнадзор проводит анализ информации, поступающей из СМИ и социальных сетей. Рассматриваются также частные сообщения граждан о нежелательных реакциях на препарат. Ведомство предлагает гражданам и медицинским работникам, выявившим нежелательные реакции на "Зорекс", заполнить "Извещение о побочном действии, нежелательной реакции или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства", которое доступно для загрузки на сайте Росздравнадзора.

По результатам анализа данной информации Росздравнадзор рассмотрит вопрос о направлении рекомендаций в адрес Минздрава РФ в отношении порядка дальнейшего обращения лекарственного препарата "Зорекс".