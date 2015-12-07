Депздрав проверит информацию о "врачебных приписках"

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

Департамент здравоохранения Москвы проверит информацию о "врачебных приписках". Это случаи несоответствия записей в личных кабинетах граждан и реально оказанных им медицинских услуг, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в некоторых случаях врачи вписывают в список процедуры, которые в реальности не проводились.

В депздраве успокоили – вся такая информация проверяется. Москвичи могут пожаловаться на приписки через портал "Наш город", электронную приемную на официальном портале мэра и правительства Москвы, а также на портале госуслуг.

Напомним, поводом для публикаций СМИ стали жалобы москвичей в социальных сетях.

Сразу несколько москвичей обнаружили в своих медицинских картах записи о дорогостоящих обследованиях, которые на самом деле не проводились. Они поделились информацией о приписках в соцсетях со своими подписчиками, после чего информация была доведена до департамента здравоохранения.