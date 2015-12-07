Ментоловые сигареты могут оказаться под запретом

Минздрав хочет запретить ароматизированные сигареты

Министерство здравоохранения планирует запретить сигареты с вкусовыми добавками и ароматизаторами. Помимо этого, производителей могут обязать использовать самозатухающую бумагу.

"Единственная цель производства сигарет с добавками – увеличить продажи табака. Например, различные фруктовые и шоколадные ароматизаторы повышают привлекательность сигарет для детей", – сообщила в эфире радиостанции "Москва FM" председатель правления совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина.

По словам Халтуриной, самый перспективный рынок продаж ароматизированных сигарет – это женщины и подростки. Однако мужчины также все чаще начинают выбирать более гламурные марки сигарет, что позволяет сделать вывод о направленности этого рынка на все категории курильщиков.

Напомним, в 2013 году в России приняли закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС. Помимо этого, были запрещены реклама и стимулирование продаж табака.

На втором этапе, с 1 июня 2014 года, запретили курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.

Стоит отметить, что "антитабачный закон" запрещает курение в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, а запрет на курение на террасах на открытом воздухе в законе не прописан.