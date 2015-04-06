Горожане смогут бесплатно проверить свое здоровье на ВДНХ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и сдать нормы ГТО на ВДНХ, в павильоне №75. 7 апреля там пройдет информационно-профилактический флешмоб "Время быть здоровым!", приуроченный ко Всемирному дню здоровья.

Во время флешмоба можно будет пройти диспансеризацию, а также сделать сделать маммографию, рентген, эхокардиографию и ультразвуковую денситометрию костей.

Помимо этого, у москвичей будет возможность получить консультации у специалистов в области кардиологии, эндокринологии, диетологии, профилактической медицины, спортивной медицины и лечения табачной зависимости.

Все желающие также смогут сделать зарядку с известными олимпийскими спортсменами и сдать нормы ГТО и посетить тематические круглые столы, посвященные правильному питанию, избавлению от табачной зависимости и профилактике диабета.

Отметим, что 2015 год объявлен Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому этой теме на флешмобе уделят отдельное внимание. Посетители смогут пройти исследования и проверить, насколько у них велик риск возникновения болезней сердца.



В акции примут участие члены правительства Москвы, депутаты Мосгордумы и представители общественных организаций. Гостей будут ждать с 9 до 16 часов.

Напомним, 7 апреля уже в 65-й раз отметят Всемирный день здоровья, учрежденный решением Всемирной организации здравоохранения в честь второй годовщины ее создания. В этот день все страны – члены ВОЗ проводят различные мероприятия, призванные привлечь внимание к проблемам здоровья.