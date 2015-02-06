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Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

06 февраля 2015, 00:01

В 2015 году места на московских кладбищах можно будет забронировать онлайн

здравоохранение образование связь онлайн электронные услуги захоронения ГУП Ритуал Алексей Немерюк экономика и предпринимательство наука и инновации

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Столичные власти прорабатывают механизм бронирования мест на кладбище через интернет. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, услуга может стать доступна москвичам уже до конца 2015 года. В пресс-службе департамента информационных технологий пояснили, что речь идет о покупке семейных захоронений. Их можно будет зарезервировать по интернету на три дня, а затем подъехать на кладбище и привезти документы. Если этого не сделать, то бронь аннулируют.

"Мы прорабатываем вопрос предоставления услуги бронирования места на кладбище через интернет. Информационная система, на базе которой будет запущена услуга, уже разработана",- рассказал Немерюк. По его словам, электронную услугу могут запустить уже до конца 2015 года.

Пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова рассказала, что место на кладбище можно будет забронировать на сайте департамента торговли на три дня. Речь идет лишь о бронировании участков под семейно-родовые захоронения.

"В течение трех дней заявитель должен явиться на кладбище с квитанцией об оплате места, свидетельством о смерти родственника и своим паспортом", - рассказала Новикова. Если этого не сделать, бронь снимается и участок становится снова доступен для резервирования.

Места можно будет бронировать на участках закрытых кладбищ. "Участки будут выделяться после того, как на кладбищах снесут хозпостройки, сделают меньше тропинки. Место представляет собой в большинстве случаев квадрат земли 180 на 200 см под два захоронения", - добавила она. Отметим, что сейчас в столице открыто только "Перепечинское" кладбище. Все остальные некрополи считаются закрытыми. Таким образом услуга охватит практически все городские кладбища.

Впервые о том, что москвичи смогут бронировать места на кладбище онлайн, столичные власти объявили еще в 2012 году. Департамент информационных технологий объявил конкурс на создание информационной системы, которая объединит информацию обо всех городских кладбищах. В августе 2014 года в мэрии заявили, что участвуют совместно с Министерством строительства РФ в разработке законопроекта о создании частных кладбищ. Будет ли государство отдавать землю под кладбища в аренду напрямую или появятся фирмы-посредники для продажи участков населению, пока неясно. В столице могут появиться официальные религиозные кладбища, деятельность которых в законе пока не прописана.


В ГУП "Ритуал" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш пояснил, что в семейных захоронениях можно похоронить только близких родственников: родителей, супругов и детей.

"Если участок рассчитан на два гроба и оба места заняты, то следующее захоронение в могиле можно производить только через 20 лет", - отметил он.

Кодыш считает, что предоставлять гражданам право выбирать место на кладбище нужно при условии, что свидетельство о смерти уже на руках у родственников умершего.

"Возможна ситуация, что у семьи еще нет свидетельства о смерти, поскольку не было вскрытия. Например, идет следствие, нужно решение прокуратуры, а на это может уйти до 10 дней, - рассуждает эксперт.- А место на кладбище уже выбрано и в течение трех дней его могут не получить другие семьи, у которых все документы в порядке".

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Он также добавил, что подобной услугой не смогут воспользоваться пожилые горожане, поскольку они не часто владеют навыками работы в интернете. Поэтому важно, чтобы место можно было купить и привычным способом, просто приехав на кладбище.

Председатель общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Михаил Аншаков полагает, что сфера ритуальных услуг нуждается в глобальной реформе.

"Городу следует развивать электронные сервисы, в том числе создать возможность для онлайн-жалоб на работу кладбищ - по аналогии с сервисами портала "Наш город". Чаще всего потребители жалуются на завышенные цены ритуальных услуг", - отметил эксперт.

Дарья Миронова, Марина Курганская

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