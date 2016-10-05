Названы основные причины смертности среди мужчин и женщин

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Основные причины смертности в России среди мужчин и женщин назвал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Сергей Бойцов, сообщает Агентство "Москва".

У мужчин смертность в основном определяют алкоголь, курение и гипертония. На смертность женщин значительно влияют курение, повышенное артериальное давление и повышенный уровень холестерина.

Лишь 8 процентов женщин курили в России 10 лет назад. Сегодня курят уже 14 процентов.



По словам Бойцова, в семьях, где курят матери, дети начинают курить с вероятностью 75 процентов, а в семьях с курящими отцами такая вероятность составляет 25 процентов.

Если говорить о непосредственных причинах смертности, в России чаще всего умирают из-за болезней сердца, инфарктов и инсультов. Ежегодно от этих заболеваний в стране умирают 1 миллион 300 тысяч человек.

В целом же россияне стали дольше жить в текущем году. Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2016 года выросла до 72 лет. В 2015 году этот показатель составлял 71,39 года. По данным Минздрава, число умерших с января по июль 2016 года снизилось на 36,6 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Упала смертность среди трудоспособного населения – на 11,9 тысячи человек.

Значительно реже в 2016 году россияне умирали от туберкулеза. Снижение смертности от этого заболевания составило 18,6 процента. Меньше сограждан умерли и от других недугов:

