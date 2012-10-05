6 октября в "Лужниках" пройдет турнир по мини-футболу среди медиков

Фото: ИТАР-ТАСС

6 октября на стадионе "Лужники" пройдет турнир по мини-футболу среди работников здравоохранения. Соревнования приурочены к фестивалю "Формула жизни".

В турнире примут участие более 15 команд городских и федеральных учреждений здравоохранения столицы, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

Соревнования будут проводиться по правилам ФИФА. Систему проведения определит специальная судейская коллегия.

Победители турнира будут награждены кубками и медалями, а лучших игроков турнира поощрят специальными призами.

Начало соревнований - в 11.00.