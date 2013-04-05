Россиянам бесплатно помогут побороть тягу к курению

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 июня отказаться от курения можно будет за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев.

По его словам, врачи должны будут предупреждать пациентов о вреде курения и предлагать им варианты избавления от этой привычки.

Если курильщик не справится сам, он может обратиться в центры здоровья, где ему бесплатно окажут необходимую помощь.

Кроме того, в России работает республиканский колл-центр, где также окажут безвозмездную помощь никотинозависимым людям. Им дадут подробные рекомендации о том, как бросить курить, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что с 1 июня курение в общественных местах будет официально запрещено. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы. Потребление табака запретят в государственных учреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, поездах, ресторанах, а также на вокзалах и у станций метро.