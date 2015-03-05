Депздрав проведет курс для врачей по обезболиванию онкобольных

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Департамент здравоохранения организует курс по обезболиванию пациентов с онкологией для врачей московских поликлиник. Первое занятие курса "Основы обезболивания в онкологии в амбулаторных условиях" состоится 10 марта в Московском клиническом научном центре (МКНЦ), сообщается на сайте ведомства.

Лекции будут посвящены диагностике и терапии боли, а также назначению различных видов анальгетиков. Отдельно преподаватели расскажут об актуальных вопросах, связанных с изменением правовой базы обезболивания.

Занятия для врачей проведут ведущие специалисты: директор МКНЦ, главный онколог департамента здравоохранения Москвы профессор Игорь Хатьков, главный специалист по паллиативной помощи депздрава Диана Невзорова, ведущий анестезиолог МКНЦ Игорь Ларионов, руководитель центра паллиативной помощи онкологическим больным МНИОИ имени Герцена профессор Гузель Абузарова, завотделом МКНЦ профессор Дмитрий Бордин.

В работе семинара также примет участие начальник управления организации медицинской помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Жолинский.

Напомним, ранее главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сообщил M24.ru, что ведомство работает над концепцией постоянной психиатрической помощи онкологическим пациентам. Она будет создана в течение полугода. Согласно концепции, с каждым раковым больным наравне с онкологом будет работать психиатр. Также с врачами обсудят возможность применения антидепрессантов и транквилизаторов при лечении таких пациентов.

С начала февраля 2015 года в столице произошло 11 случаев суицида среди онкологических больных. Родственники погибших утверждают, что те не смогли вытерпеть муки боли. Сейчас департамент здравоохранения проводит проверки по факту каждого самоубийства.

Накануне заммэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников заявил, что самоубийства онкобольных не связаны с недостатком у них лекарственных препаратов. Трое из погибших, по его словам, вообще не знали о своем заболевании. Еще у одного была опухоль головного мозга, а у троих - метастазы в головной мозг, что могло стать причиной психических отклонений и вызвать желание покончить с собой.

Печатников также отметил, что городские психологи и психиатры готовы помочь онкологическим больным, у которых возникают мысли о суициде. Для этого открыты "горячие линии" – 8-495-632-96-71, 8-495-632-96-73, 8-499-251-45-03. Онкологические пациенты могут сообщить операторам о своих проблемах с получением лекарств, а также рассказать о своем психологическом состоянии. Психологи и психиатры окажут им консультацию по телефону.

Самоубийства онкобольных не связаны с дефицитом обезболивающих

В конце января 2015 года департамент здравоохранения разрешил больницам и хосписам выписывать болеутоляющие препараты при переводе онкобольных пациентов в поликлиники.

Кроме того, столичные власти планируют выделить из бюджета дополнительные два миллиарда рублей на лекарственные препараты для пациентов с онкологией.