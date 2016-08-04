Клещи покусали уже 9 тысяч человек в Подмосковье

Фото: YAY/ТАСС/Dariusz.Majgier.pl
С начала апреля в Подмосковье зарегистрировано 9127 случаев присасывания клещей, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. В том числе клещи кусали детей 2432 раза.
Специалисты не обнаружили возбудителя клещевого энцефалита, обследовав 4235 клещей, присосавшихся к людям на территории Подмосковья. В то же время были выявлены возбудители клещевого иксодового боррелиоза – 9,4 процента случаев, моноцитарный эрлихиоз – 0,3 процента и анаплазмоз – 2 процента.
По состоянию на 4 августа против клещевого энцефалита вакцинированы 3715 человек, в том числе 706 детей. Санобработки проводят в летних оздоровительных учреждениях, санаториях и парках для профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
