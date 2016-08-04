Сайт "Спасибо, доктор!" за неделю собрал 200 историй

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Портал столичного департамента здравоохранения "Спасибо, доктор!", где каждый посетитель может поблагодарить врача и рассказать о своем выздоровлении, за неделю собрал более 200 историй, сообщает mos.ru.

"Слова "спасибо, доктор!" – это те самые слова, которые дают врачу силы, делают его жизнь наполненной и осмысленной, а самого врача – счастливым человеком", – отметил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что благодарность горожан – это "оценка той действительно огромной работы правительства Москвы, проделанной за последние несколько лет в сфере столичного здравоохранения".

Акция "Спасибо, доктор!" стартовала в мае 2015 года, когда один из пациентов московской больницы написал историю лечения от тяжелой болезни, а свою благодарность врачу он отметил хештегом #спасибодоктор.

С тех пор были опубликованы сотни историй: кому-то медики помогли встать на ноги, кому-то стать родителями, а кому-то – излечиться от тяжелой болезни. К акции присоединились и известные общественные деятели: Федор Бондарчук, Алексей Учитель, Карен Шахназаров, Николай Расторгуев, Валдис Пельш и Борис Клюев.

Чтобы оставить свою благодарность нужно зайти на сайт спасибодоктор.москва и нажать кнопку "Оставить благодарность". В специальной форме нужно указать имя врача и лечебное учреждение, где он работает.