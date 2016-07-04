Зарплата врачей в столице в первом квартале выросла на 5%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В первом квартале года средняя зарплата столичных врачей выросла более чем на пять процентов. Об этом сообщил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает корреспондент m24.ru.

"Средняя зарплата врача в первом квартале 2016 года достигла 82 тысяч 475 рублей. Это на 5,1 процента выше уровня средней заработной платы в 2015 году – 78 тысяч 461 рублей", – заявил Печатников.

Также зарплата среднего медицинского персонала за этот же период выросла на 6,8 процента – до 57 тысяч 431 рублей, а младшего медицинского персонала на 5,2 процента – до 33 тысяч 883 рублей.

В мае официальный представитель Минздрава России Олег Салагай заявлял, что за три года среднемесячная зарплата врачей в России выросла на 40,5 процента.

В целом по стране среднемесячная заработная плата медицинских работников за прошлый год составила почти 48 тысяч рублей: 27 тысяч у среднего медицинского (фармацевтического) персонала и почти 17 – у младшего.