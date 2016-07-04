Все онкобольные в столице получают необходимые лекарства

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Все пациенты с онкологическими заболеваниями в Москве получают необходимые лекарственные препараты. Об этом сообщил заммэрапо вопросам социального развития Леонид Печатников. Трансляцию его выступления вел портал мэра и правительства Москвы.

По словам Печатникова, ранее был перебой был с одним препаратом для лечения опухоли груди. Это было связано с тем, что ни один из поставщиков не выходил на аукцион по той цене, которую выставляли эксперты.

"К счастью, этот препарат не относится к категории незаменимых, но для тех, кому он необходим мы его закупаем индивидуально. Данный препарат необходим 855 женщинам, и они без него не останутся", - подчеркнул заммэра.