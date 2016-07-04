Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля 2016, 16:53

Общество

Все онкобольные в столице получают необходимые лекарства

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Все пациенты с онкологическими заболеваниями в Москве получают необходимые лекарственные препараты. Об этом сообщил заммэрапо вопросам социального развития Леонид Печатников. Трансляцию его выступления вел портал мэра и правительства Москвы.

По словам Печатникова, ранее был перебой был с одним препаратом для лечения опухоли груди. Это было связано с тем, что ни один из поставщиков не выходил на аукцион по той цене, которую выставляли эксперты.

"К счастью, этот препарат не относится к категории незаменимых, но для тех, кому он необходим мы его закупаем индивидуально. Данный препарат необходим 855 женщинам, и они без него не останутся", - подчеркнул заммэра.

Сайты по теме


здравоохранение лекарства Леонид Печатников онкобольные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика