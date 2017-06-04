СМИ сообщили об уходе Могели Хубутия с поста директора НИИ имени Склифосовского

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского академик Могели Хубутия покидает свой пост. При этом, как объяснил сам Хубутия, он продолжит практику в качестве хирурга, сообщает ТАСС.

По словам академика, он оставляет должность своему заместителю. Он отметил, что долго готовился к тому, чтобы покинуть пост директора, однако решение стало неожиданным, так как было принято ночью.

Могели Хубутия возглавлял НИИ скорой помощи имени Склифосовского с 2006 года. 17 июня ему исполнится 71 год. Исполняющим обязанности назначен заместитель директора по науке 43-летний Сергей Петриков.