Мосгордума одобрила компенсации для сокращенных медиков

Мосгордума одобрила выплаты для сокращенных медиков

Мосгордума приняла изменения в закон "Об охране здоровья" о единовременных денежных выплатах для сокращаемых медработников, сообщил в своем Twitter спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

При этом председатель комиссии по образованию Антон Молев отметил, что эти выплаты не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Кроме того, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Иванович Антонцев добавил, что "наличие регистрации в Москве не повлияет на выплаты компенсаций медработникам".

Напомним, 27 ноября Сергей Собянин подписал постановление о компенсационных выплатах врачам, попавшим под сокращение. Медработники получат компенсации из городского бюджета в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу выплатят по 200 тысяч рублей, среднему – по 300 тысяч, врачам – по 500 тысяч рублей. Деньги получат те, кого уволили в связи с сокращением в период с 1 июля этого года по 31 декабря 2015 года.

Как поддерживают врачей в Москве

Мэр также подписал постановление о профессиональной переподготовке и обучении медработников. На период обучения утверждена ежемесячная выплата (стипендия) в размере 30 тысяч рублей. В зависимости от квалификации подготовка займет от нескольких месяцев до трех лет.

Для этих целей столичные власти создадут центр "Содействие", среди задач которого: создание информресурса, проведение ярмарок вакансий и финансирование этих мероприятий.

Отметим, что в столице проходит реформа здравоохранения. В ее рамках проводится технологическое переоснащение московских медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям планируют освободить 30 процентов больничных коек. Этому будет способствовать ускорение диагностики и лечения пациентов.

Укрупнение клиник означает, что неэффективные больницы будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями.