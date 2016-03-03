Форма поиска по сайту

03 марта 2016, 10:25

Общество

Более 80% пищевых БАД производятся с нарушениями

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В ходе проверок производителей БАД к пище Роспотребнадзор выявил в 2015 году нарушения на 84 процентах объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки прошли на 8735 объектов, которые занимаются производством и оборотом пищевых биологически активных добавок.

По данным ведомства, было исследовано более 13 тысяч проб, из которых 13 процентов не соответствовало требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, а также по содержанию биологически активных веществ.

По результатам проверок с реализации сняли 739 партий продукции общим объемом более 36 тысяч килограммов. Кроме того, специалистами ведомства было выписано 4460 штрафов и приостановлена деятельность 12 предприятий.

Ранее m24.ru сообщало, что Роспотребнадзор в ходе проверок оштрафовал производителей БАД на 851 тысячу рублей. До этого специалисты проверили 11 цехов по производству БАД и 115 аптек, также были взяты 436 образцов пищевых добавок для лабораторных исследований.

В итоге 14 проб не соответствовали нормативным требованиям, в том числе в аптечной сети 13, в производственных цехах – 1. Как выяснили в Центре гигиены и эпидемиологии, в добавках содержалось намного меньше заявленных биологических компонентов. Это означает, что БАДы не обеспечили бы потребителю необходимого эффекта.

