Половина россиян выступает против запрета на аборты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аборты должны быть разрешены и проводиться по желанию женщины. Так считают чуть более половины (51%) жителей России, говорится в исследовании "Левада-центра".

Треть опрошенных (35%) высказала мнение, что прерывание беременности необходимо разрешить лишь при определенных обстоятельствах. 3% считают, что аборты должны быть полностью запрещены.

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что руководству страны следует предпринимать меры по предотвращению абортов. Подавляющее большинство из них (84%) предлагают разрабатывать просветительские программы, консультировать и оказывать социальную помощь.

Однако каждый десятый (11%) считает действенной мерой введение уголовного преследования (штрафов или тюремного заключения) для тех, кто делает аборты, и для тех, кому их делают.

Напомним, депутаты Госдумы предлагают вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования и проводить их только в государственных медучреждениях. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщается на сайте одного из авторов инициативы – главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елены Мизулиной.

При этом вице-премьер Ольга Голодец выступила против выведения абортов из системы ОМС. "Здоровье женщины - прежде всего. И здесь мы не можем пойти на такие крайние меры", - прокомментировала Голодец инициативу Мизулиной.

Мизулина также сообщила, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете свободной продажи таблеток для медикаментозного прерывания беременности.

"Законопроект предполагает недопущение розничной реализации так называемых таблеток "бэби-капут", за исключением их применения в стенах государственной медицинской организации акушерско-гинекологического профиля под контролем врачей", - заявила депутат.

Еще одним законопроектом предлагается заставить решившихся на аборт женщин слушать сердцебиение плода перед окончательным согласием на прерывание беременности.

На сегодняшний день ни один из законопроектов пока не прошел первое чтение.