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Москва 24

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Общество

02 мая 2012, 14:13

Московские здания оснастят QR-кодами

здравоохранение образование объекты культурного наследия связь информационный центр правительства Москвы QR-коды здания наука и инновации

Городские власти планируют разработать мобильное приложение для использования аудиогидов.

На 200 зданиях, которые являются объектами культурного наследия Москвы, в ближайшее время разместят QR-коды, позволяющие с помощью мобильных устройств получать текстовую и графическую информацию. Об этом 2 мая рассказала пресс-секретарь Департамента информационных технологий Елена Новикова.

"Мы уже разместили QR-коды на 14-ти объектах культурного наследия на Тверской улице. В ближайшее время это количество будет доведено до 200", - передает слова пресс-секретаря Информационный центр Правительства Москвы.

Мобильное устройство после просканирования такого кода будет открывать страницу с информацией об объекте, отметила Новикова.

По ее словам, в перспективе планируется разработать мобильное приложение, которое позволит москвичам и гостям столицы пользоваться аудиогидами.

"Мобильное приложение будет находить ближайшие к человеку объекты, по которым имеется аудиоинформация", - пояснила она.

Сюжет: Навигация в Москве

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