В России хотят возродить лечебно-трудовые профилактории

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Дорофеев поддерживает возвращение лечебно-трудовых профилакториев для людей, страдающих алкоголизмом.

"Все новое – это хорошо забытое старое. Не зря есть такое выражение, которое отражает суть и этой проблемы. Ничего плохого в этом нет, если это будет производиться профессионально, будет проводиться с целью спасти этих людей. Алкоголизм – это социальная проблема, поэтому социальные службы могли бы действительно взять большую часть забот по решению этих проблем", – цитирует его Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что социальная реабилитация страдающих алкоголизмом должна проводиться под контролем медработников.

Ранее сообщалось, что ФСКН предложила воссоздать лечебно-трудовые профилактории для реабилитации наркозависимых. С этим предложением выступал глава ведомства Виктор Иванов.

В лечебно-трудовой профилакторий в СССР и некоторых постсоветских странах алко- и наркозависимые отправлялись по решению суда. Основным методом лечения был принудительный труд больного. Пребывание в профилактории позволяло временно изолировать алкоголиков и пьяных нарушителей общественного порядка без отправки в тюрьму.

Первый лечебно-трудовой профилакторий на территории Советского Союза был открыт в 1964 в Казахской ССР. В 1994 году такие заведения были упразднены указом Бориса Ельцина.

Согласно опросу, проведенному в прошлом году "Левада-Центром", 81 процент россиян поддерживают идею возрождения лечебно-трудовых профилакториев в России.