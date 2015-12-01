В России запустят производство лекарств для ВИЧ-инфицированных

В России откроют два производства лекарств для ВИЧ-инфицированных

В России откроют два производства лекарств для ВИЧ-инфицированных, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сейчас ни один препарат для лечения СПИДа в нашей стране не изготавливается по полному циклу, от субстанции до упаковки.

Кроме того, глава ведомства призвала россиян ежегодно проходить тестирование на ВИЧ.

"Нам нужно сделать так, чтобы каждый человек понимал, что периодически регулярно надо проходить тестирование на ВИЧ. Чем раньше мы выявляем эту инфекцию, тем больше у нас шансов реально эффективно помочь", – сказала Вероника Скворцова.

Она добавила, что в настоящее время существуют эффективные препараты, которые позволяют лечить эту инфекцию.

Напомним, 1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. В этот день проходят акции для привлечения внимания к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, обмена опытом по противодействию инфекции и формированию социальной терпимости к ВИЧ-инфицированным.

Так, в Москве фасады столичных зданий подсветят красным цветом. На медиа-фасадах на Новом Арбате появится красная ленточка – международный символ борьбы с ВИЧ-инфекцией.