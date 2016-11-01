Стафилококк нашли в трубках кальянов в столичных клубах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Бактерии кишечной палочки и стафилококк обнаружили специалисты столичного Роспотребнадзора в трубках кальянов городских заведений, сообщил начальник надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека в управлении ведомства Алексей Худобородов.

"Мы проверяли кальянный клуб в центре Москвы. И отбирали смывы с элементов кальянных трубок на содержание микроорганизмов. При этом в 50 процентах смывов был обнаружен патогенный стафилококк и бактерии группы кишечной палочки", цитирует Худобродова Агентство "Москва". Представитель ведомства отметил, что привлечь подобные заведения за нарушения затруднительно, потому что нет четких требований к эксплуатации кальянов.

Он также заявил, что необходимо ввести законодательные требования к составу электронных сигарет и мини-кальянов, а также запретить их продажу несовершеннолетним и ограничить точки торговли в соответствии с законом о табакокурении.

Подобные требования могут быть проработаны отдельно на городском уровне. Как рассказал спикер Мосгордумы Алексей Шапоншников, вейпы в столице могут приравнять к обычным сигаретам и запретить продавать их несовершеннолетним. Запрет на курение электронных сигарет в общественных местах поддержали 65 процентов участников опроса, проходившего на сайте городского парламента.

В конце октября сообщалось, что в городе могут появиться специальные места для курения вейпов. А в начале прошлого месяца в Минфине сообщили, что с 2017 года на электронные сигареты может появиться акциз. Предполагается, что он составит 40 рублей за штуку и 15 рублей на 1 миллилитр жидкости для заправки.