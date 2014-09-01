За "чекины" на городских мероприятиях москвичам начнут дарить подарки

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За посещение городских мероприятий и отметки в приложении электронных референдумов "Активный гражданин" москвичам начнут дарить подарки. Как рассказала M24.ru начальник контрольного управления мэра и правительства Москвы Елена Шинкарук в течение месяца для участников проекта "Активный гражданин" появится возможность "чекиниться" и оставлять комментарии как в приложении Foursquare. Как пояснила представитель департамента информационных технологий Елена Новикова, отметиться можно будет на городских праздниках, концертах при поддержке мэрии, а также на новых станциях метро, встречах с главами районных поликлиник и ярмарках выходного дня. Присутствующие на одном и том же мероприятии пользователи смогут общаться в специальном чате.

За каждую отметку на городском мероприятии пользователи начнут получать баллы, которые будут суммироваться с баллами, полученными за участие в опросах мэрии. Эти баллы можно будет обменивать на парковочные часы, билеты на общественный транспорт, в музеи и т.д. Чтобы "зачекиниться" на каком-либо мероприятии, москвичи должны будут выбрать его из списка, который будет опубликован в приложении "Активный гражданин". При этом отметка по желанию пользователя может одновременно отправляться в различные соцсети.

Пользователи приложения "Активный гражданин" смогут получать баллы не только за участие в электронных референдумах, но и за посещение городских мероприятий, пояснила Елена Шинкарук. "Мы сделаем функцию, аналогичную "Check-in" в приложении Foursquare. Пользователи смогут отмечаться на мероприятии и получать за это баллы", - рассказала она. Новый сервис планируется добавить в приложение в течение месяца.

Елена Новикова добавила, что список мероприятий будет постоянно обновляться. "Какие-то мероприятия будут публиковать заранее – например, встречи с главами районных поликлиник, ярмарки выходного дня и концерты. А открытие станций метро можно анонсировать день в день – "чекин" там будет действовать в течение недели",- пояснила она. Также рассматривается идея разрешить москвичам в любое время отмечаться в библиотеках.

Возможно, что при включенном GPS приложение будет само предлагать пользователю ближайшие мероприятия. Чтобы отметиться, нужно будет находиться не менее чем в 500-700 метрах от места события. По желанию сообщение о "чекине" с указанием мероприятия и приложения "Активный гражданин" будет отправлено в социальные сети. Таким образом сервис будет способствовать популяризации городских мероприятий. Количество баллов, которые получит пользователь за отметку, будет зависеть от конкретных событий.

Кроме того, пользователи смогут оценить мероприятие - в приложение добавят систему оценок в виде звездочек, которые москвичи смогут "присудить" тому или иному событию. Оценить мероприятие можно будет по пятибалльной шкале, а также добавить свой комментарий, поясняющий оценку. Кроме того в приложение добавят чат, где пользователи смогут общаться с другими участниками мероприятия. "В чате будут видны только имена участников, без фамилий", - добавила Новикова.

Напомним, что приложение для электронных референдумов " Активный гражданин" было запущено в мае 2014 года. Пользователи принимают участие в различных голосованиях по локальным и общегородским проектам. С помощью электронных референдумов москвичи переименовали "ВВЦ" в "ВДНХ", отказались от снижения скорости внутри Бульварного кольца до 40 км/ч и переноса Шуховской башни. Всего, по данным на конец августа 2014 года, в приложении зарегистрировалось порядка 250 тысяч пользователей.

За участие в городских опросах москвичи получают баллы, которые могут обменять на призы - парковочные часы, поездки на общественном транспорте, прокат велосипедов в парках и посещение музеев. Наибольшей популярностью пользуется пополнение счета парковочного приложения - его горожане заказывали 460 раз. На втором месте обложка для паспорта – уже выдано 97 штук, замыкает тройку самых популярных призов сувенирная кружка, ее выбрали 67 москвичей. Также выдано 53 спортивные бутылки и 49 зонтов. Еще 895 призов пользователи заказали, но пока не получили.

Доступ к виртуальному магазину приложения открывается после получения участником первой тысячи баллов. На сегодня этот порог перешагнули 6 426 пользователей. Максимальное количество баллов, начисленное пользователю за время работы проекта, - 2 424.

"Утро": Москвичи получат баллы за "чекины" на городских мероприятиях

По мнению советника главы министерства связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрия Сатина, столичное правительство выбрало верное направление в работе с гражданами. "Сама идея служит популяризации городских мероприятий. Москвичам предлагают вести более активный образ жизни", - отметил эксперт. Насколько новый сервис будет популярен, зависит от продвижения, добавил Сатин. "Городской портал госуслуг в свое время рекламировался всюду – и в школах, и в медицинских учреждениях, везде, где его могли бы заметить. Так же надо продвигать и это приложение",- пояснил эксперт.

По его словам, баллы для людей, использующих приложение, носят скорее символический характер. "Все эти призы на самом деле не цель для активного гражданина, они скорее приятное дополнение", - отметил Сатин. По его словам, большую роль в продвижении социально-ответственных мероприятий, таких как встречи с управами и поликлиниками будет играть сам сервис "чекин" и возможность оценить мероприятие.

Даже если на первых порах сервисом будет пользоваться небольшой процент москвичей, они могут спровоцировать "вирусный" эффект. "Доказано, что 10% людей, действующих согласованно, могут поменять мнение остальных 90%. То есть если кто-то не хочет ходить на мероприятия, а пара его друзей вдруг начинает отмечаться в городе на ярмарках и фестивалях, у него создается впечатление, что уже весь город туда сбежался",- пояснил Дмитрий Сатин.

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский также полагает, что игровая форма приложения может привлечь горожан к участию в непопулярных мероприятиях, таких, как встречи с муниципальными депутатами и главами управ. "И это хорошо, потому что помогает снять барьер между властью и обществом. Так москвичи начнут понимать, что чиновники это не наше начальство, это люди, которые обслуживают общество, и с ними можно и нужно вести диалог", - пояснил эксперт.

По его словам, система оценки мероприятий в приложении также заставит госслужащих следить за своим поведением на встречах с населением. "Ведь мнение жителей мэрия сможет использовать в кадровой оценке", - пояснил Коробков-Землянский.

Дарья Миронова