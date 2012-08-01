Врачи советуют москвичам отказаться от алкоголя в жару

Медики в жаркие дни советуют при себе иметь влажные салфетки и бутылку с минеральной водой, а также реже пользоваться общественным транспортом и отказаться от физических нагрузок в дневное время



Врачи советуют москвичам не употреблять в жару алкогольные напитки и по возможности сократить время пребывания на солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Николая Плавунова.

Алкоголь выводит жидкость из организма, поэтому его употребление в жару может привести к трагическим последствиям.

Плавунов также посоветовал москвичам заниматься садовыми работами либо рано утром, либо поздно вечером, когда нет солнца.

При этом, по словам чиновника, люди, страдающие гипертоническими заболеваниями ни в коем случае не должны отказываться от назначенного им лечения. Желательно также пить побольше воды, не менее 2 - 2,5 л. в день.

Напомним, с середины прошлой недели в Москве установилась жаркая и сухая погода. Уже несколько дней столбики термометров держатся на тридцатиградусной отметке.