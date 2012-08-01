Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01 августа 2012, 12:08

Врачи советуют москвичам отказаться от алкоголя в жару

здравоохранение жара медицина

Медики в жаркие дни советуют при себе иметь влажные салфетки и бутылку с минеральной водой, а также реже пользоваться общественным транспортом и отказаться от физических нагрузок в дневное время


Врачи советуют москвичам не употреблять в жару алкогольные напитки и по возможности сократить время пребывания на солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Николая Плавунова.

Алкоголь выводит жидкость из организма, поэтому его употребление в жару может привести к трагическим последствиям.

Плавунов также посоветовал москвичам заниматься садовыми работами либо рано утром, либо поздно вечером, когда нет солнца.

При этом, по словам чиновника, люди, страдающие гипертоническими заболеваниями ни в коем случае не должны отказываться от назначенного им лечения. Желательно также пить побольше воды, не менее 2 - 2,5 л. в день.

Напомним, с середины прошлой недели в Москве установилась жаркая и сухая погода. Уже несколько дней столбики термометров держатся на тридцатиградусной отметке.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать