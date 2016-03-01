Фото: m24.ru/Александр Авилов

Эпидемия гриппа в России завершилась, сообщила руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"Эпидемия закончилась. На прошедшей неделе в Российской Федерации регистрировался неэпидемический уровень заболеваемости", – цитирует ее слова "Интерфакс".

По ее словам, только в трех российских регионах – Якутии, Сахалинской и Новосибирской областях превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ. В настоящее время на карантин закрыто 53 школы и 118 детских садов.

Она отметила, что на восьмой неделе года обследовано почти девять тысяч человек с признаками ОРВИ, проведено 71 тысяча исследований.

"Преобладают вирусы гриппа, доминирует вирус AH1N1-2009 - 67,5 процентов от общего числа положительных находок. Интенсивность гриппа AH1N1-2009 снижается. Мы видим тенденцию к повышению удельного веса вируса гриппа B", – сообщила Анна Попова.

На прошлой неделе официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что в России от осложнений, вызванных гриппом, умерли 503 человека.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Москве сообщила, что эпидемия гриппа завершилась в столице, отменен карантин в школах, детских садах и медорганизациях. Дальнейшее снижение заболеваемости в Москве ожидается к началу марта. Также сокращается количество госпитализированных и других эпидемических показателей.