17 сентября 2014, 11:34

Общество

Фестиваль здоровья пройдет в КЦ "Вдохновение" в Ясеневе

Фото: ИТАР-ТАСС

20 сентября в Культурном центре "Вдохновение" в Ясеневе пройдет Фестиваль здоровья, на котором гости смогут узнать, как изменить свой образ жизни в лучшую сторону.

Фестиваль продлится весь день. Посетители узнают, как жить без лекарств и поликлиник, как вырастить здорового ребенка и защитить себя и свою семью.

В рамках мероприятия также пройдут семинары, круглые столы, мастер-классы и дегустации. Любой желающий сможет получить консультацию по здоровью и физической активности.

Вход свободный.

