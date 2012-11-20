Режиссер Алексей Герман-старший попал в реанимацию

Алексей Герман-старший Фото: ИТАР-ТАСС

Алексей Герман-старший попал в реанимацию Петербургского медицинского университета имени Павлова. Режиссеру должны были перепрограммировать кардиостимулятор, но перед этим он упал.

Как рассказала "Интерфаксу" жена Алексея Германа Светлана Кармалита, у ее супруга две небольших внутричерепных гематомы, но это не инсульт. Сейчас режиссер находится под наблюдением врачей, отметила она.

По словам Светланы Кармалиты, скорее всего, Германа выпишут через две недели. Также она рассказала, что на ее мужа очень повлияла новость о смерти Бориса Стругацкого - режиссер очень переживает, и от этого у него поднялось давление.