Россияне получат выходной для диспансеризации

Фото:ТАСС/Владимир Смирнов

Россиян смогут свободно отпускать на диспансеризацию и на целевые осмотры без потери рабочего дня. Об этом M24.ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Соответствующие поправки депутат хочет внести в Трудовой кодекс.

"У нас самая большая проблема с продолжительностью жизни и со смертностью именно у рабочего населения, она почти в два раза выше, чем в Европе. Предприятия, особенно частные, не любят отпускать своих работников на проведение диспансеризацию, – пояснил депутат. – Сейчас идея комитета находится на стадии разработки".

По словам Герасименко, диспансеризация работников может выявить многие серьезные заболевания на ранней стадии. "Диспансеризация помогает предупредить онкологические, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные заболевания и другие патологии", – добавил он.

Кроме того, депутат отметил, что нововведения серьезно не затронут "кошелек" работодателя. "Как правило, одного дня для диспансеризации бывает достаточно", – пояснил Герасименко.

Как сообщила M24.ru замдиректора московского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Юлия Булавская, любому человеку, который застрахован в ОМС, оплачивается диспансеризация в соответствии с тем графиком, по которому он ее проходит, а работодатель уже сам решает, отпускать своего сотрудника или нет. "Размер выплаты диспансеризации зависит от пола и возраста, так как у нас 20 половозрастных групп. В каждой группе диспансеризации свои специалисты, разные расценки", – пояснила она.

Ранее M24.ru сообщало, что до конца 2015 пациентам московских поликлиник начнут рассылать напоминания о том, что они могут пройти диспансеризацию или сделать прививку от гриппа. Кроме того, москвичам на смартфоны станет приходить информация об изменении работы поликлиник и других нововведениях. Сейчас у поликлиник есть только один SMS-сервис. Когда пациент записывается к врачу, он сразу получает уведомление о предстоящем визите на свой телефон. Напоминаний в дальнейшем москвичам не рассылают.

Напомним, что взрослым рекомендуют проходить диспансеризацию каждые три года. Она проводится бесплатно для пациента, затраты оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования.

По данным опроса Московского городского фондом обязательного медицинского страхования, более 85% москвичей постоянно заботятся о своем здоровье. Кроме того, 43% хотели бы иметь календарь профилактических осмотров и вести журнал здоровья.