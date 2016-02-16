Форма поиска по сайту

16 февраля 2016, 14:54

Общество

В городе может появиться call-центр для молодых родителей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Москве по просьбе участников краудсорсинг-проекта "Детские поликлиники" может появиться call-центр для молодых родителей. Об этом на заседании президиума правительства сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Молодые родители проявили серьезную активность. Испытывая дефицит информации для новорожденных детей до одного года возраста, они просят организовать во всех детских городских поликлиниках call-центр, который мог бы отвечать на те или другие вопросы родителей", – цитирует его Агентство "Москва".

Кроме того, в поликлиниках упростят процедуру получения рецептов на молочные смеси.

Хрипун добавил, что участники проекта также предложили разрешить врачам выдавать родителям некоторые справки без присутствия ребенка, унифицировать систему навигации в поликлиниках, оборудовать места досуга для детей и создать электронные приемные.

Также в городе могут организовать мобильные бригады дежурных педиатров, которые будут выезжать и обслуживать детей старших возрастных групп на дому.

Ссылки по теме


В краудсорсинг-проекте "Детские поликлиники" приняли участие 12 тысяч москвичей. Параллельно с проведением краудсорсинг-проекта в ряде детских поликлиник тестировали отдельных элементов, которые в дальнейшем могут войти в Московский стандарт работы детских поликлиник.

В частности, в этих поликлиниках проводилась реорганизация традиционной регистратуры в современную зону ресепшн, создавались отдельные хранилища медицинских карт, открывались кабинеты "здорового ребенка" (профилактика заболеваний у детей раннего возраста) и "здоровое детство" (выдача медицинских справок и других документов здоровым детям).

здоровье детские поликлиники медицина

