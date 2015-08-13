Состояние здоровья Льва Дурова улучшается

Лев Дуров. Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Состояние здоровья народного артиста СССР Льва Дурова, госпитализированного в Первую градскую больницу Москвы, заметно улучшается, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главного режиссера Театра на Малой Бронной, где работает актер, Сергея Голомазова.

"Лев Константинович стал слышать, видеть, общаться. Наблюдается явная положительная динамика", – отметил режиссер.

Ранее Сергей Голомазов подчеркнул, что Дурову не делали операции на сердце.

"В больнице провели реанимационные предприятия, восстановили давление. Вроде бы сейчас работа сердца нормализована, но никакого оперативного вмешательства не было, – сказал Голомазов. – Будем надеяться, что все будет в порядке".

Врачам удалось стабилизировать состояние Льва Дурова

Напомним, Лев Дуров был доставлен в Первую градскую больницу вечером 7 августа. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов. В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году – в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее время.

Актер снялся более чем в 200 кинокартинах. В том числе в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Вооружен и очень опасен", "Хождение по мукам", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Человек с бульвара Капуцинов", "17 мгновений весны".