Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован

Михаил Горбачев. Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу.
"У меня последние семь дней состояние было более или менее, но сегодня я в больнице. Произошло обострение. Я лежу под мониторингом, весь в проводах", - сообщил сам Горбачев "Русской службе новостей".
Михаил Горбачев отметил, что болезнь помешала ему следить за Нобелевской неделей.
Михаил Горбачев – советский, российский и мировой политический деятель. Он прошел все ступени аппаратной системы, занимал пост генсека ЦК КПСС, возглавлял Верховный Совет СССР, а затем стал первым и последним президентом Союза. Обладатель Нобелевской премии мира 1990 года.
Имя Горбачева ассоциируется с перестройкой, окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана и другими значимыми событиями в жизни России.