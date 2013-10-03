Хроническая Россия: подведены первые итоги всеобщей диспансеризации

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 17 миллионов россиян уже прошли диспансеризацию в 2013 году. Более, чем у 65 процентов из них выявили хронические заболевания и высокий риск преждевременной смерти. О том, чем чаще всего болеют жители нашей страны, читайте в материале M24.ru.

Всеобщая диспансеризация была введена с 2013 года. Ее основная цель – раннее выявление хронических заболеваний или риска их развития.

Медицинские осмотры будут проводиться в поликлиниках врачами нескольких специальностей. Также медики будут консультировать и наблюдать за состоянием здоровья тех людей, у которых были обнаружены серьезные хронические заболевания или же риск их развития.

Граждане России будут проходить диспансеризацию, начиная с 21 года, а затем – с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни. Для ветеранов Великой Отечественной войны и студентов, обучающихся по очной форме, медицинские осмотры планируется проводить ежегодно. Программы обследований будут зависеть от возраста и пола человека.

Во время диспансеризации этого года было решено сконцентрироваться на четырех группах заболеваний, которые являются причиной 75 процентов смертей россиян. Это сердечно-сосудистые и хронические бронхолегочные патологии, сахарный диабет, онкология. По данным Минздрава, основными причинами хронических заболеваний, ведущих к инвалидности и ранней смерти населения России, являются повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и сахара в крови, избыточная масса тела и ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность, а также вредные привычки.

По итогам 8 месяцев диспансеризации выяснилось, что люди в возрасте от 21 года до 36 лет больше всего подвержены болезням эндокринной системы и расстройствам желудочно-кишечного тракта, связанными с неправильным в питанием. Они составляют 18,7 случаев на каждую тысячу россиян. На втором месте по числу распространенности – заболевания кровообращения (почти 12 случаев на тысячу), на третьем (8,8 случаев) – проблемы с пищеварительной системой, а семеро человек из каждой тысячи подвержены болезням нервной системы.

У россиян в возрасте от 39 до 60 лет в лидеры выходят сердечно-сосудистые заболевания – 68 случаев на тысячу человек. А вот после возрастного порога в 60 лет от болезней органов кровообращения страдают уже 150 человек на тысячу.

Отмечается, что 78 процентов людей, прошедших диспансеризацию – находятся в работоспособном возрасте (от 21 до 60 лет). При этом каждый 15-й из них имеет гипертонию, а каждый 50-й – ишемическую болезнь сердца. А каждого 200-го нашли подозрения на онкологию. Почти у 42 процентов людей, прошедших диспансеризацию, были обнаружены заболевания, которые требуют динамического наблюдения, у 22,5 процента высок риск смертности без доказательства заболевания. По данным Минздрава, только 31,5 процента обследованных можно назвать практически здоровыми.

По итогам диспансеризации все обследованные были разделены на три группы: в первую вошли люди с низким риском смерти в ближайшие 10 лет, во вторую - люди с высоким риском преждевременной смерти, а в третью группу попали обследованные у которых были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения.

С людьми, попавшими в две последние группы будет проводится углубленное профилактическое консультирование, а также коррекция факторов риска.

Справка Диспансеризацию могут пройти все граждане России один раз в три года и в определенном возрасте: те, кому в этом году исполнился 21 год, 24, 27 лет и т. д. Для инвалидов войны диспансеризация проводится ежегодно.

Пройти диспансеризацию можно в своей поликлинике, для этого нужно обратиться в регистратуру, где дадут всю необходимую информацию. В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан отпустить работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему этот день как рабочий. Все анализы и прием у специалистов - бесплатны.

В ближайшее время Минздрав России может составить анкету для всех россиян, проходящих диспансеризацию, чтобы получить объективное мнение граждан о всеобщем обследовании. Отмечается, что индивидуальные анкеты существенно повысят возможность честной, открытой аналитики всех материалов и помогут организовать процесс диспансеризации на местах.

