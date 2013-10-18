Главному зданию МПГУ исполняется 100 лет

Главному зданию МПГУ исполнилось 100 лет

В пятницу, 18 октября, главному зданию Московского педагогического государственного университета исполняется 100 лет. Корпус на Малой Пироговской улице был построен при участии легендарного инженера Шухова. Он спроектировал там уникальную стеклянную крышу.

Сегодня главный корпус МПГУ знаком не только его студентам. Благодаря необычному интерьеру, здание стало излюбленным местом для киносъемок. Но в университете, конечно, гордятся не только киноисторией главного корпуса.

Фото: mpgu.edu

Как рассказал проректор МПГУ Алексей Лубков, в прежние годы в стенах университета выступали Есенин, Маяковский, Безыменский, Крупская и Луначарский.

Добавим, что сотрудники учебного заведения стараются сохранить аутентичность фасада здания и внутреннего его оформления. Например, в аудиториях можно найти столы, которым, как и самому МПГУ, не менее 100 лет.