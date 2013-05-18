"Ночь музеев": Тайны пивоваренного завода

Фото: M24.ru/Сергей Блохин

"Московская пивоваренная компания" не осталась в стороне от акции "Ночь музеев" и открыла свои двери для тех, кто интересуется процессом пивоварения.

Корреспондент M24.ru посетил завод и узнал, как вода, хмель и солод превращаются в пенный напиток.

Завод находится в Мытищах, рядом с Пироговским лесопарком. Место было выбрано не случайно: дабы не тратить лишние деньги на транспортировку воды, комплекс был возведен рядом со скважинами, откуда вода и доставляется в цистерны.

Фото: M24.ru/Сергей Блохин

По прибытии сотрудники компании сформировали две группы по десять человек и повели внутрь комплекса. Первый этап – это варочный цех, в котором, к слову, очень жарко. Тут экскурсовод рассказал об отборе воды, хмеле, сортах солода, а также о варке пива.

Фото: M24.ru/Сергей Блохин

Для начала смесь солода и других продуктов затирается с водой при постоянном подогреве, и на выходе получается кашица. Она проходит фильтрацию и получается сусло, которое варится в огромных чанах с добавлением хмеля.

После этого заготовка перекачивается в бродильный цех (на заводе его в шутку называют "родильным отделением").

Там сахара, содержащися в сусле, превращаются в спирт и углекислый газ.

Фото: M24.ru/Сергей Блохин

Затем была лаборатория – люди в белых халатах творят над колбами и пробирками, проверяя качество пива.

После брожения пиво поступило в фильтрационный цех. Это последняя стадия перед розливом в емкости, где напиток очищается от остатков дрожжей. Для увеличения срока хранения пива некоторые способы фильтрации уничтожают его микрофлору.

Фото: M24.ru/Сергей Блохин

Последняя стадия – розлив пива в емкости. Почти автоматизированная линия, много конвейеров. Кстати, кроме пива, тут еще разливают лимонады, соки и энергетические напитки.

Сергей Блохин