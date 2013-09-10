Москвичам предлагают бесплатные экскурсии на заводы и фабрики

Фото: m24.ru

Горожане смогут бесплатно посетить экскурсии по заводам и фабрикам Москвы, которые пройдут в рамках акции "День без турникетов" 14 сентября, информирует пресс-служба столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

На экскурсиях можно узнать, как делают квас; в какие игрушки больше всего любят играть дети; чем российская косметика лучше импортной и как работает современная типография.

"14 сентября - единственный день в году, когда Вы сможете бесплатно увидеть, как и чем живет современная столичная промышленность", - говорится в сообщении.

График экскурсий и список предприятий доступен на сайте ведомства.

В экскурсиях могут принимать участие дети старше 7 лет. Количество мест ограничено.