02 октября 2013, 18:07

Экономика

Первый в России инсулиновый завод открылся в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый в России инсулиновый завод открылся в Оболенске Серпуховского района Подмосковья, информирует пресс-служба администрации губернатора Московской области.

На производстве планируют выпускать не только инсулин, но и ряд других оригинальных лекарственных препаратов.

"На предприятии, где будут работать более 170 человек, планируют выпускать не только инсулин, но и ряд других оригинальных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения сахарного диабета и других заболеваний", - уточняется в сообщении.

При этом прогнозируемый объем производства генно-инженерного инсулина составит 25 миллионов флаконов в год, добавляется в материале.

