В Москве выросло количество людей, зависимых от гнева

Фото: YAY/ТАСС

В столице растет количество людей, чей гнев перерастает в зависимость, рассказал Агентству "Москва" главный психиатр-нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

"Растет количество гневливых людей, хотя в целом их доля совсем не велика. У таких людей привычка реагировать гневом на раздражающие ситуации постепенно перерастает в зависимое поведение. Иногда говорят, что эти люди заряжаются, провоцируя конфликт, и получают удовольствие. То есть это их своеобразный способ саморегуляции.

Также как у секс-зависимых - сатириазис у мужчин и нимфомания у женщин, механизм один и тот же. И те и другие не получают особого удовлетворения, разряжаются лишь на короткое время", - пояснил врач.

Он подчеркнул, что гнев как зависимое поведение достаточно хорошо изучен и поддается терапии. Так, на западе распространена практика ведения психологических групп по управлению гневом.

Однако на сегодняшний день самым распространенным и быстрорастущим видом нехимических зависимостей является зависимость от соцсетей и "селфи".

"В России, как правило, под зависимым поведением понимают алкоголизм, наркоманию и игроманию. На самом деле объектом патологического влечения может быть что угодно, от высматривания бабочек, как у Набокова, до библиофилии. Спектр очень велик и разнообразен. По большому счету все зависимости – это просто разные формы одного заболевания", - рассказал Брюн.

По его словам, психиатрическое и психологическое лечение нехимических зависимостей аналогично химическим, за исключением этапа детоксикации, так как все переживания схожи. Зачастую пациенты ищут и провоцируют моменты интенсивного эмоционального состояния, болезненного возбуждения чувств.

"Классический пример бинарного аффекта можно найти в творчестве Пушкина. Например, в драматической сцене "Пира во время чумы": "Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю" - гремучая смесь тревоги и восторга", - пояснил Брюн.