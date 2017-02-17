Фото: ТАСС/Jцrg Carstensen/DPA

Известный финский режиссер Аки Каурисмяки объявил о завершении карьеры в кино в интервью финской телерадиокомпании YLE. Расшифровка беседы с режиссером доступна на сайте канала (финский язык).

Интервью, которое, по выражению журналиста Сампо Варакааллио, произвело "эффект разорвавшейся бомбы", Каурисмяки дал на Берлинском кинофестивале. Фильм "По ту сторону надежды", вошедший в конкурсную программу фестиваля, таким образом, может стать последним в его фильмографии.

"Конечно, я и раньше об этом говорил, но сейчас точно: адьос. Вполне возможно, что этот фильм станет последним", – подчеркнул 59-летний Каурисмяки, добавив, что его решение продиктовано усталостью и желанием отдохнуть.