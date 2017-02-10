"Королева соула" Арета Франклин объявила о завершении карьеры

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/thecatkeaton

Легендарная американская соул-певица Арета Франклин объявила о завершении карьеры, сообщает ТАСС.

Заявление Франклин сделала в эфире местного телевидения Детройта (штат Мичиган). 74-летняя певица, которую часто называют "Королевой соула", сообщила, что уходит со сцены в этом году.

"Я очень довольна тем, на каком этапе завершается моя карьера", – добавила Франклин.

Последний альбом Ареты Франклин выйдет в свет в сентябре 2017 года. В записи примет участие Стиви Уандер. Пластинка выйдет в Детройте, родном городе Франклин, где она уже более полувека сотрудничает со звукозаписывающей компанией Motown Records.