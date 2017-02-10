Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 10:43

"Королева соула" Арета Франклин объявила о завершении карьеры

Видео: YouTUBE/thecatkeaton

Легендарная американская соул-певица Арета Франклин объявила о завершении карьеры, сообщает ТАСС.

Заявление Франклин сделала в эфире местного телевидения Детройта (штат Мичиган). 74-летняя певица, которую часто называют "Королевой соула", сообщила, что уходит со сцены в этом году.

"Я очень довольна тем, на каком этапе завершается моя карьера", – добавила Франклин.

Последний альбом Ареты Франклин выйдет в свет в сентябре 2017 года. В записи примет участие Стиви Уандер. Пластинка выйдет в Детройте, родном городе Франклин, где она уже более полувека сотрудничает со звукозаписывающей компанией Motown Records.

Арета Франклин – американская исполнительница в стилях госпел, соул, ритм-энд-блюз. Наибольшего успеха добилась во второй половине 1960-х и начале 1970-х годов.

В 1987 году она стала первой женщиной, чье имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone в 2008 году назвавеличайшей вокалисткой в истории.

В активе Франклин – 18 престижных музыкальных премий "Грэмми". В 2005 году она получила высшую награду США, Президентскую медаль Свободы. В 2009 году Арета Франклин выступила в Вашингтоне на инаугурации Барака Обамы.

