Дэвид Линч объявил о завершении карьеры в кино

Фото: AP/ТАСС/Matt Rourke

Американский режиссер-сюрреалист и художник Дэвид Линч не снимет больше ни одного фильма. Такое заявление он сделал в беседе с обозревателем The Sydney Morning Herald.

Таким образом, фильм "Внутренняя империя" (2006) может стать последним полным метром в фильмографии режиссера. По словам Линча, такое решение связано с изменениями в киноиндустрии.

"Все очень поменялось. Так много прекрасных фильмов не делает хорошую кассу. А фильмы, которые получают хорошие сборы, не являются тем, что мне хотелось бы снимать", – сказал он.

21 мая в США состоится премьера третьего сезона сериала "Твин Пикс", начатого Линчем и Майклом Фростом в 1990 году. В России премьера состоится на сутки позже.

4 мая телекомпания ShowTime, которая занимается созданием третьего сезона, выпустила новый тизер. Ролик представляет собой нарезку коротких отрывков, в которых появляются актеры, сыгравшие ключевые роли в первых двух сезонах сериала. Среди них – Кайл Маклахлен (агент Купер), Грейс Забрийски (Сара Палмер, мать главной героини Лоры), Эверетт МакГил (хозяин автозаправки Большой Эд), Гарри Гоаз (помощник шерифа Энди Бреннан), Майкл Хоук (помощник шерифа Хоук).