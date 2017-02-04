Форма поиска по сайту

04 февраля 2017, 17:37

Спорт

Легендарная группа Black Sabbath объявила о завершении концертной деятельности

Фото: facebook.com/BlackSabbath

Легендарная британская группа Black Sabbath 4 февраля даст последний в своей карьере концерт в родном
Бирмингеме. Об этом в интервью "Би-би-си" сообщил фронтмен Оззи Осборн, передает ТАСС.

Прощальный концерт пройдет на сцене Genting Arena, который вмещает более 15 тысяч человек. Группа здесь уже выступала с предпоследним шоу два дня назад.

68-летний Оззи Осборн пообещал своим поклонникам продолжить сольную карьеру.

История группы Black Sabbath, образованной в Бирмингеме, началась 49 лет назад. За почти полвека состав коллектива неоднократно менялся, а в роли фронтмена после ухода из группы Осборна в 1979 году побывали многие известные солисты, в том числе Ронни Джеймс Дио и Иэн Гиллан.

В 2006 года группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. Black Sabbath является двукратным обладателем премии "Грэмми".

завершение карьеры Black Sabbath Оззи Осборн новости культурного мира

