Легендарная группа Black Sabbath объявила о завершении концертной деятельности

Фото: facebook.com/BlackSabbath
Легендарная британская группа Black Sabbath 4 февраля даст последний в своей карьере концерт в родном
Бирмингеме. Об этом в интервью "Би-би-си" сообщил фронтмен Оззи Осборн, передает ТАСС.
Прощальный концерт пройдет на сцене Genting Arena, который вмещает более 15 тысяч человек. Группа здесь уже выступала с предпоследним шоу два дня назад.
68-летний Оззи Осборн пообещал своим поклонникам продолжить сольную карьеру.
В 2006 года группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. Black Sabbath является двукратным обладателем премии "Грэмми".