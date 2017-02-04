Легендарная группа Black Sabbath объявила о завершении концертной деятельности

Фото: facebook.com/BlackSabbath

Легендарная британская группа Black Sabbath 4 февраля даст последний в своей карьере концерт в родном

Бирмингеме. Об этом в интервью "Би-би-си" сообщил фронтмен Оззи Осборн, передает ТАСС.

Прощальный концерт пройдет на сцене Genting Arena, который вмещает более 15 тысяч человек. Группа здесь уже выступала с предпоследним шоу два дня назад.

68-летний Оззи Осборн пообещал своим поклонникам продолжить сольную карьеру.