16 февраля 2016, 10:25

Транспорт

На столичных дорогах возможны заторы из-за тумана

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В течение дня на столичных дорогах возможно осложнение дорожно-транспортной ситуации из-за тумана, сообщает пресс-служба ГКУ "ЦОДД" (Центр организации дорожного движения).

По данным Гидрометцентра, в Москве ожидаются осадки и местами гололедица, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, что также может повлиять на дорожную обстановку.

Водителей просят быть максимально внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности отказаться от использования личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

Отметим, что вторник может стать последним днем на текущей неделе с плюсовой температурой. В ночь на среду прорвется холодный атмосферный фронт, за которым последуют заряды снега и понижение температуры воздуха.

Главное

