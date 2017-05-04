Секретную аппаратуру с затонувшего в Черном море судна поднимут за две недели

Фото: АР/Turkish Forces

Операция по поднятию секретной аппаратуры с затонувшего в Черном море исследовательского судна "Лиман" может занять около двух недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный военный источник.

В настоящее время на месте происшествия работают военные водолазы. В зависимости от погоды их работа может продлиться одну-две недели. Поднимать затонувшее судно не планируют.

Также в районе затопления "Лимана" находятся четыре судна Черноморского флота: килекторное и спасательное судна, а также морской буксир и опытовое судно "Селигер".