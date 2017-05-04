Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая 2017, 10:35

Происшествия

Секретную аппаратуру с затонувшего в Черном море судна поднимут за две недели

Фото: АР/Turkish Forces

Операция по поднятию секретной аппаратуры с затонувшего в Черном море исследовательского судна "Лиман" может занять около двух недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный военный источник.

В настоящее время на месте происшествия работают военные водолазы. В зависимости от погоды их работа может продлиться одну-две недели. Поднимать затонувшее судно не планируют.

Также в районе затопления "Лимана" находятся четыре судна Черноморского флота: килекторное и спасательное судна, а также морской буксир и опытовое судно "Селигер".

27 апреля исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" получило пробоину в результате столкновения грузовым судном Youzarsif-H под флагом Того.

"Лиман" затонул в сорока километрах к северо-западу от пролива Босфор. Всех моряков удалось спасти. Кроме того, экипаж российского корабля успел эвакуировать с судна все съемное оборудование, документацию, оружие и боеприпасы.

затопления водолазы Черное море чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика