10 марта 2016, 21:43

Политика

Префекты округов и главы управ в марте проведут встречи с населением

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В марте префекты административных округов и главы управ проведут встречи с населением, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Согласно опубликованной информации, состоится 11 встреч префектами. Они намечены на 23 марта. 16 марта пройдут встречи с главами управ 125 районов.

В ходе встреч будет обсуждаться ряд вопросов, связанных с социальной политикой, работой коммунальных служб, развитием инфраструктуры и обеспечением безопасности.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Встречи глав департаментов и префектов округов с москвичами
