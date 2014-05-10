Всегда на связи: как зарядить смартфон от кофе и котелка

Майские праздники – время прогулок, вылазок в лес с палатками или же поездок на дачу. И у большинства путешественников, есть незаменимый спутник – мобильный телефон или планшет. Он заменяет навигатор, книгу, компьютер или используется по прямому назначению. Как не остаться без связи в самый неподходящий момент? M24.ru выбрало четыре предмета, от которых можно подзарядиться, если под рукой нет розетки.

Фото: thepowerpot.com

Способ зарядки: от походного котелка

от походного котелка Что нужно: вода, огонь, пища

вода, огонь, пища Как это работает: вы наливаете в котелок холодную воду, ставите на огонь, засыпаете будущую еду. Через USB-шнур подключаете телефон и ждете. Электричество вырабатывается элементом Пельтье, который генерирует ток из разницы температур дна котелка и содержимого. Создатели уверяют, что 20 минут зарядки равняются 120 минутам разговоров. Некоторые пользователи, успевшие затестить данный девайс, говорят, что за 33 минуты iPhone 5C заряжается через котелок на 13%.

Фото: ibikeconsole.com

Способ зарядки: от велосипеда

от велосипеда Что нужно: динамомашина, которая крепится на колесо и руль

динамомашина, которая крепится на колесо и руль Как это работает: очень просто – телефон заряжается, пока вы крутите педали. Динамомашина начинате вырабатывать ток при скорость 5 км/ч, оптимальная скорость для работы – 20 км/ч, предельная – 45 км/ч. Установленная на колесо часть функционирует еще как фонарик. Если верить изобретателям устройства, то оно способно за 2-3 часа полностью зарядить большинство мобильных телефонов. Если вы не лихачите и едете с рекомендуемой скоростью, то за это время вы преодолеет порядка 40-60 километров. Согласитесь, хорошая зарядка?

Фото: kickstarter.com/projects/epiphanylabs/epiphany-one-puck

Способ зарядки: от кружки

от кружки Что нужно: специальная подставка под кружку для зарядки смартфона

специальная подставка под кружку для зарядки смартфона Как это работает: пока ваш смартфон не умеет варить кофе, ваш кофе уже может заряжать телефоны. Вы наливаете жидкость в кружку, в зависимости от того, горячая она или холодная выбираете красную или синюю сторону подставки, ждете, пока загорится индикатор, и подключаете свой девайс. Разницы, чем заряжать телефон, особой нет – одинаково хорошо подойдут чай или кола. Но стоит учитывать, что чем горячее или холоднее напиток, тем лучше эффект. Единственный минус – создатели этой чудоподставки не говорят точно, за сколько времени она способна зарядить телефон.

Фото: facebook.com/OnBeatHeadphones

Способ зарядки: от Солнца

от Солнца Что нужно: любое устройство с солнечной батарейкой

любое устройство с солнечной батарейкой Как это работает: солнечную батарейку сейчас можно встретить в самых необычных местах – например в наушниках или рюкзаках. Пока есть Солнце – ваш телефон заряжается. Плюс устройств с солнечными батареями – большинство из них имеет встроенный аккумулятор, который накапливает энергию. Так что телефон можно подзарядить в любое время суток.

Марьяна Пискарева