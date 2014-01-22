Форма поиска по сайту

22 января 2014, 06:33

Законы

Минтруд предлагает увеличить штрафы за задержку выплаты зарплат

Министерство труда России предлагает увеличить штрафы за задержку заработной платы. Санкции могут вырасти до тридцати тысяч рублей для должностных и до ста для юридических лиц, сообщает телеканал "Москва 24".

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение правительства

В настоящий момент штрафы за несвоевременную выплату зарплаты составляют пять тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч - для юридических. Из-за небольшого размера взясканий задолженность по заработным платам за прошедший год увеличилась вдвое.

